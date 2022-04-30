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В Чите мужчина заперся в квартире с сыном и угрожает его застрелить

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В Чите 35-летний Александр Докин забаррикадировался с сыном в квартире на Украинском бульваре и угрожает его застрелить. Об этом 30 апреля сообщил Telegram-канал «112».

Уточняется, что перед этим мужчина выгнал жену в подъезд и угрожал ножом соседу.

Многоэтажный дом уже оцепили полицейские. По словам соседей, у Докина есть ружье.

Отмечается, что мужчина ранее судим за наркотики.

Ранее, 17 апреля, в подмосковном Одинцово пенсионер затащил к себе в квартиру стропы страховки промышленного альпиниста и зажал их окнами, не давая мужчине спуститься. Очевидцы вызвали полицию и МЧС. При попытке вскрыть дверь в квартиру пенсионер выстрелил через дверь и попал в сотрудника МЧС. Спасатель скончался.

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