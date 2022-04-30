Макрон в разговоре с Зеленским пообещал усилить военную помощь Киеву
Французский президент Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским 30 апреля пообещал усилить военную и гуманитарную помощь Киеву. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники.
По данным телеканала, Макрон пообещал Зеленскому «усилить помощь Украины по оборонительным вооружениям и гуманитарную поддержку». По сообщению Елисейского дворца, телефонный разговор двух лидеров длился час.
22 апреля Макрон заявил, что Франция планирует направить Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar. При этом политик подчеркнул, что стремится вооружать Киев, «не пересекая «красную линию», которая состоит в том, «чтобы не оказаться стороной конфликта».
11 апреля французский посол на Украине Этьен де Понсен сообщил, что во Львов прибыла группа французских жандармов, для того чтобы «помочь украинским коллегам в расследовании военных преступлений». Дипломат указал на то, что французы «первые, кто оказывает такую помощь».
18 марта сообщалось, что читатели французской газеты Le Figaro выразили недовольство решением властей выделить финансовую помощь Украине на сумму €300 млн. Для Франции, по их мнению, это падение в яму и без того большого национального долга.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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