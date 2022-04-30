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Макрон в разговоре с Зеленским пообещал усилить военную помощь Киеву
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Макрон в разговоре с Зеленским пообещал усилить военную помощь Киеву

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Французский президент Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским 30 апреля пообещал усилить военную и гуманитарную помощь Киеву. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники.

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По данным телеканала, Макрон пообещал Зеленскому «усилить помощь Украины по оборонительным вооружениям и гуманитарную поддержку». По сообщению Елисейского дворца, телефонный разговор двух лидеров длился час.

22 апреля Макрон заявил, что Франция планирует направить Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar. При этом политик подчеркнул, что стремится вооружать Киев, «не пересекая «красную линию», которая состоит в том, «чтобы не оказаться стороной конфликта».

11 апреля французский посол на Украине Этьен де Понсен сообщил, что во Львов прибыла группа французских жандармов, для того чтобы «помочь украинским коллегам в расследовании военных преступлений». Дипломат указал на то, что французы «первые, кто оказывает такую ​​помощь».

18 марта сообщалось, что читатели французской газеты Le Figaro выразили недовольство решением властей выделить финансовую помощь Украине на сумму €300 млн. Для Франции, по их мнению, это падение в яму и без того большого национального долга.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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