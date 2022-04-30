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Жители Снигиревки рассказали о ежедневных обстрелах со стороны ВСУ

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Снигиревку в Николаевской области, в том числе и кассетными зарядами с дротиками. Об этом в субботу, 30 апреля, заявили местные жители корреспонденту «Известий» Ивану Литомину.

Жители рассказали, что украинская сторона обстреливает населенный пункт ежедневно — большая часть школ и детских садов разбиты снарядами, в домах нет электричества. Кроме того, жители отметили, что руководство сбежало из города, когда на подступах к нему появились российские военные.

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Как рассказал корреспонденту военный, по населенному пункту применяют и кассетные зарядами с дротиками.

«Это готовый элемент, применяется в снарядах 152-мм, предназначен для поражения живой силы противника, находящегося на открытой и закрытой местности. Он находится в снаряде, при его разрыве поражающий элемент разлетается в разные стороны. Такие боеприпасы применяются очень редко, но и их применяют по населенному пункту», — рассказал он.

Ранее в этот день корреспондент показал кадры разрушений в Снигиревке, сделанные с квадрокоптера. На кадрах видно, что множество домов практически полностью уничтожено, у части устоявших зданий выбиты стекла и повреждены крыши.

26 апреля в Минобороны РФ заявили, что украинские боевики подготовили провокацию со множеством жертв в Николаеве. По данным ведомства, с этой целью в микрорайоне Корабельный неонацистами установлены взрывные устройства, которые они планируют привести в действие при массовом скоплении мирных граждан и обвинить в этом российских военнослужащих.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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