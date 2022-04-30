Захарова удивилась словам Кирби о спецоперации РФ по защите Донбасса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 апреля отреагировала на слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о том, что ему «трудно смотреть» на действия российских военных на Украине.

«Это американскому-то контр-адмиралу трудно на что-то смотреть?! У Кирби солидный послужной список. <…> Он знал про обедненный уран в Югославии, знал про «иракское досье», как сейчас называют значительный массив документов, свидетельствующих о военных преступления военнослужащих США в Ираке. <…> Джон каждый день читал эти отчеты: о тысячах и тысячах гражданских, погибших в деревнях Ирака и Сирии от зверств американского контингента. <…> нет сомнений, что он видел фотографии, видел видеоматериалы. Интересно, не трудно ему было на эти бесчеловечные зрелища смотреть?» — написала Захарова в Telegram.

Накануне Кирби позволил себе ряд эмоциональных высказываний, говоря о проводимой Россией спецоперации, а затем и вовсе был вынужден взять кратковременную паузу, чтобы совладать с охватившими его чувствами. В частности, он заявил, что «трудно смотреть на кадры с поля боя и представить, что так поступил бы любой здравомыслящий, серьезный и зрелый руководитель».

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на следующий день заявил, что заявления пресс-секретаря Пентагона в адрес России оскорбительны и неприемлемы. Дипломат отметил, что официальные лица РФ «никогда не позволяли себе подобных высказываний в отношении руководства Соединенных Штатов Америки». При этом, как считает посол, в Белом доме не хотят замечать «бесчисленных преступлений киевского режима».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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