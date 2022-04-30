Экс-главу района в Псковской области осудили за продажу участков без торгов

В Псковской области суд вынес приговор бывшему главе Великолукского района Сергею Петрову, который обвинялся в продаже земельных участков без проведения торгов. Об этом ИА FlashNord сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что чиновник использовал свои служебные полномочия «вопреки интересам службы с целью реализации земельных участков без проведения торгов». В ходе судебного заседания он полностью признал свою вину.

Суд признал Сергея Петрова виновным по ч. 2 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также он лишен права занимать определенные должности в течение двух лет.

27 апреля сообщалось, что замглавы Николаевского муниципального района Хабаровского края заподозрили в получении взятки. Следствие полагает, что с 2017 по 2020 год чиновник получил не менее 1 млн рублей за покровительство и услуги, связанные с его полномочиями в сфере ЖКХ.