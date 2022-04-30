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Музей «Петроглифы Канозера» получит 6,6 млн на покупку снегоболотохода

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Власти Мурманской области выделят 6,6 млн рублей на покупку снегоболотохода для музея-заповедника «Петроглифы Канозера». Об этом сообщает региональное правительство.

Средства направят из резервного фонда бюджету Терского района, который затем предоставит субсидию музею-заповеднику, расположенному в Умбе. Деньги выделяются в рамках мероприятия «Укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция музеев Мурманской области», уточняет ИА «Би-порт».

Петроглифы Канозера являются памятником археологии и представляют собой комплекс наскальных изображений. В него входят материковая скала Одинокая и три острова: Каменный (он же Скалистый), Еловый и Горелый. Последние два являются частью группы Мунских островов.

Музей-заповедник занимается обеспечением охраны, изучением и популяризацией памятника археологии, а также других исторических мест Терского района, музейных предметов и коллекций.

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