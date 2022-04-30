Дата-центр «Яндекса» в Финляндии перешел на резервное питание от дизельных генераторов

Центр обработки данных «Яндекса» в Мянтсяля в Финляндии на время переключился на энергоснабжение от своих дизельных генераторов, а компания сейчас занимается перезаключением договоров с поставщиком энергии, рассказали в субботу, 30 апреля, в компании «РИА Новости».

«Дата-центр в Финляндии продолжает работать. Все наши сервисы работают в штатном режиме. Сейчас мы находимся в процессе перезаключения договора с поставщиком энергии, временно дата-центр работает на собственных дизельных генераторах», — сказано в сообщении.

Один из пяти центров «Яндекса» в Мянтсяля появился в 2014 году. Используемая в нем система охлаждения дает возможность получать тепло от серверов с целью отопления жилых домов. Поставляя городу тепло, «Яндекс» занимается компенсацией затрат на электроэнергию, а это одна из крупнейших для дата-центра статья расходов.

Коммунальные службы Мянтсяля посчитали, что за счет «серверного» снабжения теплом в 2016 году цена на отопление для населения Мянтсяля упала на 5%, потребление газа для обслуживания городской сети — в два раза, а выбросы CO2 — до 40%. Отмечается, что изначально «Яндекс» планировал посредством продажи тепла городу скостить траты на электроэнергию до 30%.

В официальном ролике «Яндекса» говорится о том, что этот ЦОД подключен к двум независимым источникам энергии, каждый из которых по 110 киловольт, а также к своим дизельным генераторам. Частью тепла, которое генерирует ЦОД, нагревается вода приблизительно в тысяче домов финской общины. Помимо этого, «Яндекс» — это самый крупный налогоплательщик муниципалитета Мянтсяля.

Неделей ранее, 25 апреля, дата-центр «Яндекса» был отключен от центрального источника электропитания и переключен на дизельный генератор, сообщил РБК представитель компании. Источник, тесно связанный с «Яндексом», подтвердил факт временной работы на своих дизельных генераторах.

Однако он не объяснил, почему случилось отключение от основного источника электроэнергии, но заявил о работе компании в штатном режиме.

Компания «Яндекс» не входит в санкционные списки, но под санкции ЕС попал Тигран Худавердян, который не так давно занимал пост главного управляющего директора Yandex N.V. (головной группы компании).

14 апреля гендиректором «Яндекса» в РФ был назначен Артем Савиновский.

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