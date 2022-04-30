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Макрон и Зеленский проводят телефонные переговоры

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Президент Франции Эммануэль Макрон проводит телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом 30 апреля сообщил телеканал BFM со ссылкой на Елисейский дворец.

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«Телефонный разговор Макрона и Зеленского начался», — сказано в сообщении.

22 апреля Макрон заявил, что Франция планирует направить Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar. При этом политик подчеркнул, что стремится вооружать Киев, «не пересекая «красную линию», которая состоит в том, «чтобы не оказаться стороной конфликта».

13 апреля Макрон отказался называть спецоперацию России по защите Донбасса проявлением геноцида, призвав быть осторожнее с такими терминами. На следующий день он рассказал, что объяснил Зеленскому в телефонном разговоре, почему он против использования термина «геноцид». Президент Франции подчеркнул, что таким определением должны заниматься юристы, а не политики.

Ранее, 11 апреля, Макрон заявил, что готов посетить Киев, но только если его визит принесет пользу в вопросе урегулирования ситуации. Пока он планирует и дальше общаться по телефону с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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