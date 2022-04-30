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В Польше из-за антироссийских санкций могут взорваться 500 вагонов с газом

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В Польше порядка 500 вагонов сжиженного газа (СПГ) подвергаются риску взрыва из-за санкций, введенных против дочернего предприятия «Новатэка» Novatek Green Energy. Об этом компания сообщила 29 апреля.

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«Существенная и очень реальная опасность связана с лишением компании контроля и невозможностью дальнейшей транспортировки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов, заполненных сжиженным газом, которые легально въехали на польскую территорию», — говорится в пресс-релизе.

Как пояснили в компании, при длительном простое вагонов на путях, росте давления внутри них и повышении внешней температуры вероятен выброс газа в атмосферу с его дальнейшим возгоранием.

Отмечается, что «необходимо незамедлительно принять меры, чтобы накопленный в железнодорожных цистернах газ пропан-бутан в количестве около 40 млн л немедленно и безопасно прибыл в перегрузочные терминалы».

«Очевидно, что из-за введенных санкций компания Novatek Green Energy не может предпринимать никаких действий в этом отношении», — уточнили в компании.

Ранее, 28 апреля, заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер заявил, что несколько десятков польских районов остались без газа в результате антироссийских санкций.

По его словам, Novatek Green Energy после попадания в польский санкционный список прекратила поставлять сжиженный углеводородный газ своим польским потребителям.

За день до этого «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с неоплатой в рублях. Холдинг уточнил, что Болгария и Польша — транзитные страны. Если будет совершен несанкционированный отбор российского газа из транзитных объемов в третьи государства, поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

Экономические и политические санкции против России были ужесточены странами Запада на фоне начала российской спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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