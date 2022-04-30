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Дело возбудили по факту гибели рабочего на территории НЛМК

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В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту гибели 26-летнего рабочего на производстве. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Трагедия произошла 22 апреля на производственной площадке ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат». Тогда в компании заявили, что случившееся не имеет отношения к деятельности комбината, поскольку сотрудник работал в другой организации, которая арендовала у НЛМК площадку.

По данным следствия, речь идет о компании ООО «Технологии рециклинга». По предварительной информации, 26-летний сотрудник занимался подготовкой сепаратора к ремонту. Он прицепил его к манипулятору экскаватора при помощи цепей и прутов, а затем установил его вертикально.

Вследствие нарушений техники безопасности сепаратор сорвался и придавил рабочего. Как уточняет ИА «Абирег», вес агрегата составляет более 1 т. Мужчина получил смертельную травму.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

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