Западным журналистам показали разминирование порта Мариуполя

Западным журналистам показали, как восстанавливают порт Мариуполя. Одной из главных задач является разминирование гавани. Об этом 30 апреля сообщил корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин.

В настоящее время разминированием порта занимается группа спасателей МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР). Специалисты обследуют дно.

Вооруженные силы Украины (ВСУ), отходя, бросили у побережья множество мин. Также рядом с побережьем потоплены корабли, на которых могут быть боеприпасы и взрывоопасные предметы.

24 апреля корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал освобожденный от националистов порт в Мариуполе. Фура ранее использовалась украинскими военными как склад с боеприпасами. Она была спрятана в цеху судоремонтного завода, однако после попадания в машину снаряда от нее ничего не осталось.

Украинские военные также затопили свой катер береговой охраны, оснащенный полным боекомплектом. Это было сделано, чтобы преградить путь другим судам, а также чтобы не оставить ее силам ДНР.

20 апреля Сафиулин показал бывшие позиции ВСУ в порту Мариуполя. Он заснял лежащие россыпью на полу ангара патроны и незаряженные гранаты, при этом сам ангар весь в копоти. Предположительно, украинских военных «накрыли» из артиллерии либо тяжелой техники.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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