Проезд по трем улицам ограничат на время праздников в Ставрополе

В Ставрополе на время майских праздников ограничат движение по улицам Суворова, Морозова и Маршала Жукова. Об этом сообщает городская администрация.

«Обращаем ваше внимание, что на этих отрезках движение будет ограничено только во время проведения праздничных мероприятий 1, 2, 3, 4 и 9 мая. Всё остальное время проезд по указанным участкам дорог будет открыт», — цитирует сообщение властей NewsTracker.

Кроме того, в вечернее время 3 и 5 мая введут ограничения на проезд по улицам Дзержинского, Ломоносова, Морозова, Маршала Жукова, Советской, Булкина, проспектам Октябрьской Революции и Карла Маркса и других. Утром 7 мая эти улицы вновь перекроют. К ним добавятся участки Казачьей, Розы Люксембург и других.

Работа автобусов и троллейбусов № 1, 2, 4 и 9 в эти дни будет приостановлена.