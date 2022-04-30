Прямой эфир

Проезд по трем улицам ограничат на время праздников в Ставрополе

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ставрополе на время майских праздников ограничат движение по улицам Суворова, Морозова и Маршала Жукова. Об этом сообщает городская администрация.

«Обращаем ваше внимание, что на этих отрезках движение будет ограничено только во время проведения праздничных мероприятий 1, 2, 3, 4 и 9 мая. Всё остальное время проезд по указанным участкам дорог будет открыт», — цитирует сообщение властей NewsTracker.

Кроме того, в вечернее время 3 и 5 мая введут ограничения на проезд по улицам Дзержинского, Ломоносова, Морозова, Маршала Жукова, Советской, Булкина, проспектам Октябрьской Революции и Карла Маркса и других. Утром 7 мая эти улицы вновь перекроют. К ним добавятся участки Казачьей, Розы Люксембург и других.

Работа автобусов и троллейбусов № 1, 2, 4 и 9 в эти дни будет приостановлена.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022