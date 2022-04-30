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ВВС Турции отказались принимать участие в учениях НАТО Tiger Meet

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Военно-воздушные силы (ВВС) Турции отказались участвовать в учениях НАТО Tiger Meet в Греции из-за разногласий с Афинами. Об этом пишет газета Sabah 30 апреля.

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Перед каждыми учениями принимающая страна готовит техническое соглашение о проведении мероприятий. По данным издания, Греция внесла в этот документ дополнения, «нацеленные против Турции, нацеленные на разногласия между двумя странами».

«Командование ВВС немедленно приняло меры против этих преднамеренных дополнений и потребовало изменить технический регламент, противоречащий международному праву. Настойчивые требования Турции не были приняты Грецией», — сообщает Sabah.

Летом 2020 года Греция и Турция три раза находились на грани вооруженного конфликта, проводилась всеобщая мобилизация греческих вооруженных сил. Причиной стало то, что Анкара начала сейсморазведку в районе Восточного Средиземноморья, который Афины считают своей исключительной экономической зоной.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда заявлял, что страна не откажется от планов по геологоразведке в Средиземном море.

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