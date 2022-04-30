Фонтан «Каскад» запустили на тюменской набережной

На набережной в Тюмени запустили 35-метровый фонтан «Каскад». Расконсервацию объекта после зимы выполнили сотрудники МБУ «Тюменьгормост».

Как сообщает портал «Наш город», специалисты настроили насосное оборудование, заменили подводные светильники, а также очистили от извести и ржавчины большую и малую чаши. В воду были добавлены реагенты, благодаря которым она не цветет и имеет прозрачный вид.

В воскресенье, 1 мая, в Тюмени откроется сезон фонтанов. Последнюю неделю сотрудники подрядных фирм Служб заказчика по благоустройству вели подготовительные работы — расконсервировали объекты, монтировали и проверяли оборудование.

Всего на территории города действуют 17 фонтанов. Шесть из них расположены в Центральном округе, пять — в Восточном, по три — в Ленинском и Калининском.