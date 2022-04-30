Финский дата-центр «Яндекса» перешел на резервное питание

Финский дата-центр «Яндекса» в финском Мянтсяля временно перешел на энергоснабжение от собственных дизельных генераторов. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщили в компании «РИА Новости».

Отмечается, что дата-центр продолжает работать в штатном режиме.

«Сейчас мы находимся в процессе перезаключения договора с поставщиком энергии, временно дата-центр работает на собственных дизельных генераторах», — говорится в сообщении.

Как сообщает РБК, финский дата-центр был отключен от основного источника электропитания еще 25 апреля. Отмечается, что финская энергетическая компания Nivos Energia Oy обещала лишить дата-центр «Яндекса» электричества, если российский IT-гигант подпадет под санкции.

Дата-центр в Мянтсяля был построен в 2014 году. Он подключен к двум независимым источникам энергии по 110 киловольт каждый и собственным дизельным генераторам. Система охлаждения дата-центра позволяет использовать тепло от серверов для нагрева воды примерно в тысячи финских домах.

«Яндекс» не включен в санкционные списки, однако под санкции ЕС попал Тигран Худавердян, который до недавнего времени являлся главным управляющим директором «Яндекса» в РФ.

15 марта «Яндекс» сообщил о назначении Худавердяна на должность генерального директора компании в России. Отмечалось, что он продолжит исполнять обязанности управляющего директора всей группы. На следующий день компания сообщила, что Худавердян покинет совет директоров, а также пост заместителя гендиректора нидерландского акционерного общества Yandex N.V. из-за падания в санкционный список ЕС.

14 апреля генеральным директором «Яндекса» в России был назначен Артем Савиновский.

Санкции против России были введены рядом стран Запада после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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