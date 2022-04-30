ФСБ запретила маломерным судам выход в Азовское море

Пограничное управление ФСБ РФ по Краснодарскому краю запретило маломерным судам выходить в Азовское море в связи с проведением антитеррористической операции. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба администрации Ейского района Краснодарского края.

«…с 00:00 часов 30 апреля 2022 года запрещено плавание в Азовском море севернее параллели 45 градусов 40 минут северной широты всем маломерным судам, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочным судам, спортивным парусным судам, надувным плавсредствам и плавсредствам для занятия спортом на воде (виндсерфинг, сабдоска и их аналоги) в связи с проведением антитеррористических мероприятий», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что компании рыбохозяйственного комплекса ограничивают или не осуществляют промысел в акватории Азовского моря из-за «возможных угроз и провокаций».

22 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту минирования украинскими военными прибрежной полосы Азовского моря. По данным следствия, украинские военнослужащие, используя транспортное средство «Амфибия», произвели минирование около 45 км прибрежной полосы и примыкающей к ней акватории Азовского моря, расположенной от села Мелекино до села Бабах-Тарама ДНР.

С 11 по 26 апреля в Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края действовал «желтый» уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями со стороны Украины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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