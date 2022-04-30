Bloomberg сообщил о плане США упростить въезд для специалистов из России

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена запросила у конгресса возможности отменить для высокообразованных россиян, желающих получить рабочие визы в США, требование о подтверждении трудоустройства. Таким образом Белый дом рассчитывает лишить российское руководство специалистов в области науки, инженерии и математики, сообщило 30 апреля американское агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с этими планами источники.

Уточняется, что визовые послабления планируется применить в отношении магистров и обладателей докторской степени, имеющих опыт работы в сфере космических технологий, кибербезопасности, полупроводников, перспективного производства, ядерных технологий, разработки искусственного интеллекта, ракетных технологий, а также ряда других областей.

Как пояснил агентству неназванный представитель Совета национальной безопасности Белого дома, эти меры призваны «ослабить высокотехнологичные ресурсы России в краткосрочной перспективе и подорвать ее инвестиционную базу в долгосрочной, а также принести пользу экономике и укрепить национальную безопасность США».

Ранее, 25 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация в Сети о якобы подготовке ограничений на выезд из страны IT-специалистов или дополнительных проверок в их адрес является «очередной уткой».

За день до этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении IT-компаний от плановых проверок на три года.

22 марта глава группы InfoWatch Наталья Касперская заявила, что из России в конце февраля – начале марта уехало большое число IT-специалистов. Она подчеркнула, что для улучшения ситуации нужно их «успокаивать». Однако в компании HeadHunter сообщили, что релокация IT-специалистов из России действительно происходит, однако при этом мало кто увольняется из компаний.

14 марта Песков заявил, что в России приняты дополнительные меры поддержки для минимизации «утечки мозгов» в сфере IT из страны. Он подчеркнул, что данный сектор — один из самых подвижных, ведь там «слово «удаленка» вошло в жизнь еще до того, как мы узнали о пандемии». По его словам, эта подвижность сохраняется и может даже ускоряться.