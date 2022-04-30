Один человек погиб в результате столкновения двух Mercedes в Москве

Два автомобиля марки Mercedes столкнулись на Щелковском шоссе в Москве. Об этом 30 апреля сообщила столичная прокуратура в Telegram.

По предварительной информации, в ночь на 30 апреля водитель автомобиля Mercedes-Benz С 200, двигаясь по улице Бирюсинка, выехал на перекресток на пересечении с Щелковским шоссе на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Е 200.

В результате аварии пассажир автомобиля Mercedes-Benz С 200 скончался на месте.

«Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП на Щелковском шоссе», — подчеркнули в ведомстве.

28 апреля сообщалось, что на улице Дорожная в СНТ Дарьино (Новая Москва) столкнулось несколько автомобилей. В результате аварии опрокинулся самосвал.