Прямой эфир
Мир
Националисты оборудовали огневые точки на территории профилактория в Мариуполе
Мир
Российские ПВО сбили 18 украинских беспилотников и два снаряда «Смерч»
Экономика
Европа попросила у России больше газа
Мир
Le Figaro сообщила об изнурении принявших украинских беженцев французов
Мир
В Госдуме предложили Европе прожить без России «хотя бы год»
Мир
Над Снежным в ДНР средства ПВО перехватили ракету «Точка-У»
Мир
На Украине ликвидировали датского наемника
Общество
Глава Минздрава предупредил о риске подъема заболеваемости COVID-19 в июне
Общество
Путин поздравил Киркорова с 55-летием
Армия
Минобороны показало кадры удара «Искандером» по пунктам управления ВСУ
Общество
Россиянам посоветовали не переедать от скуки на майских праздниках

Один человек погиб в результате столкновения двух Mercedes в Москве

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два автомобиля марки Mercedes столкнулись на Щелковском шоссе в Москве. Об этом 30 апреля сообщила столичная прокуратура в Telegram.

По предварительной информации, в ночь на 30 апреля водитель автомобиля Mercedes-Benz С 200, двигаясь по улице Бирюсинка, выехал на перекресток на пересечении с Щелковским шоссе на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Е 200.

В результате аварии пассажир автомобиля Mercedes-Benz С 200 скончался на месте.

«Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП на Щелковском шоссе», — подчеркнули в ведомстве.

28 апреля сообщалось, что на улице Дорожная в СНТ Дарьино (Новая Москва) столкнулось несколько автомобилей. В результате аварии опрокинулся самосвал.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022