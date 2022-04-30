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Россиянам посоветовали не переедать от скуки на майских праздниках

Россиянам посоветовали не переедать от скуки на майских праздниках

Нутрициолог Свиридова рассказала, как не переедать от скуки на майских праздниках
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Застолья на майские праздники являются стрессом для организма и могут привести к неприятным последствиям. Об этом в субботу, 30 апреля, заявила нутрициолог сервиса по доставке здорового питания Grow Food Елена Свиридова.

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По ее словам, стресс для организма можно минимизировать, если придерживаться ряда правил.

«Во-первых, праздники не повод бесконтрольно есть... Старайтесь слушать сигналы своего тела и не есть от скуки. <...> Принимаете пищу только тогда, когда чувствуете голод. На праздниках же делать особо нечего, а еда кажется отличным вариантом занять время», — рассказала Свиридова «РИА Новости».

Нутрициолог посоветовала отдавать предпочтение полезной еде, выбирая качественные натуральные продукты. Также необходимо сократить количество растительного масла и отказаться от вредных калорийных соусов.

Свиридова подчеркнула, что также важно пить больше воды. Она советует поставить напоминание на телефон или скачать приложение-трекер, которое поможет выполнить норму потребления жидкости.

«И последнее, но не по важности, — двигайтесь больше. Майские праздники — отличная возможность больше гулять, кататься на роликах или велосипеде, заняться уличными видами спорта в компании друзей», — заключила Свиридова.

29 марта врач высшей категории, бариатрический хирург Владимир Станкевич заявил, что компульсивное переедание может привести к ожирению, которое впоследствии способно спровоцировать развитие опасных заболеваний у человека. Он отметил, что неконтролируемое переедание относится к расстройствам пищевого поведения. Оно может быть вызвано рядом причин, например, продолжительным стрессом.

23 марта врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала «Известиям», какие анализы нужно сдать, если не уходит лишний вес. По словам Михалевой, прежде всего врачи назначают общеклинический анализ крови для оценки уровня гемоглобина и биохимический анализ крови для выяснения уровня обмена железа и кальция, липидограммы мочевой кислоты и показателей функции почек и печени. Обязательным будет и определение уровня витамина D.

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