«Хуаньцю шибао»: прекращение поставок газа стало «самым жестким» ответом России на санкции

Прекращение поставок газа Польше и Болгарии из-за их отказа платить за него в рублях — самый жесткий ответ России на санкции Запада. Такое мнение 30 апреля высказал декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян в статье для газеты «Хуаньцю шибао».

Эксперт отметил, что кризис на Украине привел к еще большей волатильности международного рынка нефти и газа, пострадавшего от пандемии коронавируса. По его словам, после начала кризиса структура цепочки поставок на международном рынке нефти и газа изменилась.

Как пояснил декан, Москва начала искать новые каналы сбыта этих энергоресурсов, а Европа начала активнее пытаться избавиться от нефтегазовой зависимости от РФ. При этом для достижения эффективного замещения российских нефти и газа Евросоюзу требуется увеличить дополнительный импорт из США и Катара, однако у тех не налажена масштабная и стабильная нефтегазотранспортная инфраструктура с Европой, предупредил он.

США, рассуждает Боцян, не в состоянии в краткосрочной перспективе решить проблему нехватки нефти и газа в Евросоюзе из-за ограниченных мощностей и дефицита инфраструктуры. Так, сейчас система транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) в США уже работает в полную силу, при этом всё равно наблюдается недостаток судов для перевозки.

Автор статьи отмечает, что кризис на Украине привел к изменениям в структуре международного предложения и спроса на нефть и газ, а также к «развороту» рынка, что окажет колоссальное влияние на глобальную цепочку нефтегазовых поставок.

«В ближайшие несколько лет нереализованное строительство инфраструктуры станет серьезным препятствием для торговли нефтью и газом, что приведет к вялотекущим сделкам и более высоким транзакционным издержкам на рынке энергоресурсов. Учитывая несоответствие между предложением и спросом на нефть и газ и отсутствие нормальной инфраструктуры, в ближайшие годы международные цены на энергоносители, вероятно, останутся на высоком уровне», — заключил эксперт.

Ранее, 29 апреля, министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что в ближайшее время Европа не сможет отказаться от российского газа. При этом РФ уже занимается проработкой поставок в другие страны. Ранее Силуанов отметил, что российская сторона не отказывалась от выполнения обязательств и исполняет контракты.

За день до этого стало известно, что Польша стала покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу «Ямал–Европа» после приостановки прямых поставок.

27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. Если будет совершен несанкционированный отбор российского газа из транзитных объемов в третьи страны, то поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

29 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «благотворительности в поставках газа не будет». Он предупредил, что в случае отсутствия оплаты не будет и газа.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, и подписал указ 31 марта. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Тогда ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.