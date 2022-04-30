Разрушения в Снегиревке в Николаевской области Украины сняли с коптера

Корреспондент телеканала «Известия» Иван Литомин 30 апреля показал кадры разрушенного населенного пункта Снегиревка в Николаевской области Украины, сделанные с квадрокоптера.

На видео запечатлены последствия обстрела Снегиревки украинскими военными. Можно заметить, что множество домов практически полностью уничтожено, у части устоявших зданий выбиты стекла и повреждены крыши.

26 апреля в Минобороны РФ заявили, что украинские боевики подготовили провокацию со множеством жертв в Николаеве. По данным ведомства, с этой целью в микрорайоне Корабельный неонацистами установлены взрывные устройства, которые они планируют привести в действие при массовом скоплении мирных граждан и обвинить в этом российских военнослужащих.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».