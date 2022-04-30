Два авиаснаряда попали по поселку Жеча в Брянской области

Два авиаснаряда попали по поселку Жеча Стародубского округа Брянской области. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он подчеркнул, что в результате ударов снарядов жертв нет.

«Сегодня утром, в 6.50, российскими средствами противовоздушной обороны был обнаружен самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ). При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию Российской Федерации, в населенный пункт Жеча Стародубского округа попало два снаряда», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор пояснил, что в результате происшествия взрывной волной повредило обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала. Второй снаряд повредил прилегающую территорию. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Днем ранее Богомаз заявил, что погранпункт в поселке Белая Березка был обстрелян со стороны Украины. В результате обстрела пострадавших нет. Были повреждены сети водо- и электроснабжения. В настоящее время уже проведены все работы по их восстановлению, добавил глава региона.

В тот же день председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт минометного обстрела со стороны Украины пограничного пункта.

14 апреля в Брянской области подвергся обстрелу поселок Климово. По информации СК РФ, украинские вертолеты, двигаясь на малой высоте, произвели не менее шести авиаударов по жилым домам. Возбуждено уголовное дело. В Минздраве РФ отмечали, что в результате инцидента пострадали семь человек.