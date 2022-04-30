Покинувшую «Азовсталь» женщину заподозрили в сходстве со снайпершей

Пользователи Сети по ошибке приняли Наталью Савину, которая покинула территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе вместе с мужем и дочерью, за известную украинскую снайпершу Елену Белозерскую.

Несмотря на внешнее сходство женщин, распространившаяся в соцсетях информация о снайперше оказалась фейком.

Кроме того, Наталья Савина во внешности которой заметили сходство с Белозерской, ранее высказывалась в соцсетях в поддержку России, состояла в российских группах и призывала помочь беженцам.

Ранее в этот день сообщалось, что журналисты обнаружили фотографию мужа Натальи Михаила Савина, на которой он позирует с нацистской символикой и приветствием. Сам он, по свидетельствам журналистов, уже раскаялся в содеянном и связал фотографии с «юношеской глупостью». Российские специалисты выясняют, если ли у мужчины какие-либо связи с националистами.

Семейная пара с 11-летней девочкой первая из мирных жителей эвакуировалась с территории комбината в Мариуполе. Они рассказали «Известиям», что находились в бомбоубежище с 8 марта по 28 апреля. Муж проработал на «Азовстали» мастером около 20 лет, а супруга — почти 15 переводчиком.

По словам Михаила Савина, впервые члены радикальной националистической группировки «Азов» появились на территории предприятия 10 марта. Наталья отметила, что их сразу заинтересовала территория завода с бункерами и подземными ходами. Националисты обосновались там и использовали мирных граждан в качестве прикрытия, не разрешая им эвакуироваться, подчеркнула она.

О том, что можно эвакуироваться по гумкоридору, семейная пара узнала по радио.

27 апреля сообщалось, что управление ООН по гуманитарным вопросам сформировало команду по эвакуации гражданских лиц с территории «Азовстали». Представители всемирной организации связались с Москвой и Киевом для подготовки этой операции.

За день до этого генсек ООН Антониу Гутерриш встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе диалога российский лидер отметил, что боевые действия в Мариуполе завершены, ситуация в городе сложная и даже трагическая. Глава государства указал, что Гутерриша ввели в заблуждение по поводу якобы недействующих гуманитарных коридоров. Президент РФ подчеркнул, что они работают.

После встречи официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что российский лидер согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации мирных граждан с территории «Азовстали».

21 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России об освобождении Мариуполя. Однако на мариупольском комбинате «Азовсталь» в окружении сил РФ и ДНР продолжают находиться 36-я бригада морской пехоты и радикальная националистическая группировка «Азов». Киев утверждает, что на территории предприятия есть мирные жители.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».