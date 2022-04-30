Минэнерго заявило о готовности энергетиков к майским праздникам

Энергетики под контролем Минэнерго РФ завершили подготовку к работе в режиме повышенной готовности в майские праздники. Об этом 29 апреля говорится на сайте министерства.

Отмечается, что около 90 тыс. специалистов и более 36 тыс. единиц специальной техники готовы к оперативной ликвидации возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций в период с 30 апреля по 10 мая. Кроме того, проверено наличие аварийного запаса материалов и оборудования, а также усилена работа по анализу опасных погодных явлений.

Особое внимание уделено объектам электроэнергетики в регионах, где в период майских праздников прогнозируется рост туристического потока.

«Ситуационно-аналитический центр Минэнерго, федеральный и региональные штабы по обеспечению безопасности электроснабжения, совместно с энергокомпаниями обеспечат постоянный мониторинг функционирования объектов ТЭК в период выходных и нерабочих дней в мае», — заявил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

Он пояснил, что взаимодействие для ликвидации нештатных ситуаций в случае их возникновения полностью отлажено.

27 апреля в Роструде пояснили, что в связи с майскими праздниками первые две рабочие недели мая будут короткими, а выходные — длинными. Так, в начале мая россияне будут больше отдыхать в связи с празднованием 1 мая — Праздника Весны и Труда, а также Дня Победы — 9 Мая.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что праздничный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 Мая.

В 2022 году в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы Красной армии в Великой Отечественной войне.