Власти Белгорода сообщили о звуках взрывов

В Белгородской области слышны звуки взрывов, которые доносятся со стороны Украины. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщает оперативный штаб Белгородской области в соцсети «ВКонтакте».

«В Белгороде всё спокойно. Звуки доносятся со стороны Украины. Если что-то произойдет, губернатор, как и всегда, оперативно оповестит население», — говорится в комментариях на вопросы пользователей.

Отмечается, что после наступления темноты в городе сработала система противовоздушной обороны.

При этом о прилетах со стороны украинской границы не сообщалось.

Ранее, в ночь на 28 апреля, жители Белгородской области сообщали, что в небе слышен «хлопок». В Сети было опубликовано видео с видом работы ПВО в ночном небе.

Пресс-секретарь губернатора региона Иван Брызгалин подтвердил «Известиям», что в области сработала система ПВО.

Накануне о звуках взрыва в регионе заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, его разбудил громкий звук, похожий на взрыв.

Ранее, 26 апреля, стало известно, что село Головчино Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны. Как отметил Гладков, пострадало несколько нежилых построек и четыре дома.

До этого, 25 апреля, сообщалось, что село Нехотеевка Белгородской области подверглось обстрелу с украинской стороны. В результате были повреждены жилые постройки и личный транспорт. Пострадавших среди мирных жителей нет.

В нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».