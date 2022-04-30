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Bloomberg: США планируют смягчить визовые ограничения для специалистов из России

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Администрация президента США Джо Байдена решила «лишить» российского лидера Владимира Путина «некоторых из его лучших новаторов». Об этом в субботу, 30 апреля, пишет агентство Bloomberg.

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Отмечается, что для этого Соединенные Штаты Америки планируют упростить въезд в страну для рада россиян. Эта мера уже обсуждается с конгрессом США.

Как сообщили источники, Белый дом хочет таким образом лишить руководство РФ высококвалифицированных специалистов в области науки, инженерии и математики.

«Администрация Байдена хочет облегчить переезд в США россиян, имеющих опыт работы с полупроводниками, космическими технологиями, кибербезопасностью, передовым производством, вычислениями, ядерной инженерией, искусственным интеллектом, технологиями ракетных двигателей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при принятии закона россияне, получившие степень магистра или доктора наук, смогут воспользоваться упрощенной схемой въезда в США.

Ранее, 13 апреля, сообщалось, что Минцифры России подготовило проект постановления о льготной ипотеке для IT-специалистов.

По данным ведомства, такую меру поддержки получат специалисты в возрасте от 22 до 45 лет со среднем уровнем заработной платы от 100 тыс. рублей (до вычета НДФЛ) в месяц для регионов, от 150 тыс. рублей (до вычета НДФЛ) для городов-миллионников.

До этого, 25 марта, CEO и основатель автоматизированной платформы для массового найма персонала Skillaz рассказал, что многие IT-специалисты из России релоцируются, однако продолжат работать в российских компаниях удаленно.

2 марта глава группы InfoWatch Наталья Касперская сообщила, что пик оттока кадров пришелся на конец февраля — начало марта. По ее словам, «в этот период табуны айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались».

14 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России приняты дополнительные меры поддержки для минимизации утечки мозгов в сфере IT из страны. По его словам, данный сектор — один из самых подвижных, ведь там «слово «удаленка» вошло в жизнь еще до того, как мы узнали о пандемии».

Зарубежные IT-компании, в том числе Microsoft, Adobe и IBM, начали уходить с российского рынка на фоне санкций стран Запада и США, которые были введены после того, как 24 февраля Москва начала операцию по защите мирного населения в Донбассе.

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