Мурашко заявил о планах восстановить объем медпомощи в РФ после 12 мая

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что после 12 мая в России планируется восстановить все основные объемы плановой медпомощи.

«Мы планируем, что после 12-го числа [мая] фактически основные объемы все восстановим», — сказал Мурашко.

По информации министра, на сегодняшний день еще чуть больше 40 тыс. коек предназначены для людей, заболевших COVID-19. При этом в период пандемии наращивалась конечная мощность, в частности, строились инфекционные центры.

Объемы плановой высокотехнологичной помощи уже практически вернулись к доковидным показателям, заключил политик.

С начала марта в Ленинградской области снова оказывают все виды медицинской помощи детям. Ограничения, введенные в этой сфере, теперь отменены, сообщили в администрации региона. Кроме того, изменения частично коснулись и взрослых жителей Ленобласти. Для них возобновлено диспансерное наблюдение, а для некоторых категорий пациентов проводятся профилактические осмотры и диспансеризация, включая углубленную.

До этого, с 21 февраля, в Санкт-Петербурге сняли ограничение на проведение плановых медицинских осмотров и диспансеризации. Тогда как днем ранее первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана отметил, что в городе продолжается вакцинация граждан от коронавируса, несмотря на коллективный иммунитет в 100%.

Московская область с 21 февраля вернулась к плановому оказанию медицинской помощи в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом.

Также в марте сообщалось, что оказывать плановую медпомощь продолжат в Ростовской области и во Владимирской области. Возобновляется плановая медицинская помощь в амбулаторных условиях и в Хакасии. Кроме того, в республике также планируется сократить коечный фонд для пациентов с COVID-19 в действующих «ковидных» отделениях.

С 1 марта оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях возобновляется в медучреждениях Липецкой области, со 2 марта — в Томской области, а уже с 7 марта — в поликлиниках Республики Карелия.

В других регионах также постепенно начали восстанавливать объемы плановой медицинской помощи.

В конце февраля доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил, что пик волны COVID-19, вызванной «Омикрон»-штаммом коронавируса, вероятно, пройден в России. По его словам, положительная динамика по заболеваемости COVID-19 отмечается в крупных регионах, в том числе в Москве.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Конвасэл».

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