Прямой эфир
Происшествия
Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидировали
Наука
Российские ученые разработали проект робота для добычи воды на Луне
Общество
Мурашко заявил о планах восстановить объем медпомощи в РФ после 12 мая
Общество
Дачников предупредили о штрафах за поджег прошлогодней травы
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 30 апреля
Мир
Индийские пограничники сбили залетевший со стороны Пакистана беспилотник
Спорт
Боксер Поветкин назвал справедливой победу Абдугофурова над Чудиновым
Мир
В Китае назвали «жестким» ответом отказ России поставлять газ в ЕС
Мир
Лавров заявил об обсуждении темы отмены санкций на переговорах с Киевом
Общество
Юрист рассказал о порядке выплат работникам в период майских праздников
Мир
Ким Чен Ын призвал «превентивно сдерживать» вражескую ядерную угрозу
Сюжет:

Сотни жителей Мариуполя спаслись от обстрелов националистов в больнице

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В больнице № 2 освобожденного Мариуполя обосновались более сотни мирных жителей, которых военные ДНР и ВС РФ вывезли из-под обстрелов националистов, среди них есть семьи и пожилые люди. Об этом сообщает 30 апреля корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Виктория Кашицина рассказала, что украинские военные обстреляли ее дом, ей пришлось прийти в медицинское учреждение как беженка.

«Жить можно — мы просидели 42 дня в подвале. Только жалко папу»
Как Мариуполь возвращается к мирной жизни

«В доме у нас на районе на бульваре Хмельницкого засели солдаты ВСУ. Пришли солдаты ДНР и сказали, что будет интенсивный бой, просто уходите. Мы организованно вышли и пошли, нам дали направление. Мы пришли сюда как обычные беженцы», — рассказала он.

Анна Бохолдина поделилась, что в больнице пришла с маленьким ребенком и 17-летним сыном, у юноши тяжелое заболевание. Женщина подчеркнула, что хочет мирной жизни, чтобы у детей было достойное будущее с образованием и социальными гарантиями.

«Ребенку пособие нужно, ему нужны лекарства. В марте я лекарства на него не получила. Я работала менеджером, пока нету работы, помогаю в больнице», — рассказала она.

Дмитрий Тищенко рассказал, что его восьмилетний сын не успел закончить третий класс, сейчас он вместе с мальчиком также находится в больнице.

«Мы сюда перебрались, дали помещение. Он должен был вот третий класс закончить, но мы закончим», — поделился мужчина.

Пожилым людям, которые живут сейчас здесь, помогают волонтеры, а на первом этаже врачи продолжают прием пациентов.

Ранее в этот день Алексей Полторанин пообщался с жителем Мариуполя, который рассказал, что украинские националисты целенаправленно обстреливали дома мирных жителей, а также объекты социальной инфраструктуры.

Также в субботу в распоряжении «Известий» появились кадры восстановления Мариуполя, снятые при помощи коптера. Корреспондент Алексей Полторанин сообщил, что город возвращается к привычной жизни.

Продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022