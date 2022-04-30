Сотни жителей Мариуполя спаслись от обстрелов националистов в больнице

В больнице № 2 освобожденного Мариуполя обосновались более сотни мирных жителей, которых военные ДНР и ВС РФ вывезли из-под обстрелов националистов, среди них есть семьи и пожилые люди. Об этом сообщает 30 апреля корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Виктория Кашицина рассказала, что украинские военные обстреляли ее дом, ей пришлось прийти в медицинское учреждение как беженка.

«В доме у нас на районе на бульваре Хмельницкого засели солдаты ВСУ. Пришли солдаты ДНР и сказали, что будет интенсивный бой, просто уходите. Мы организованно вышли и пошли, нам дали направление. Мы пришли сюда как обычные беженцы», — рассказала он.

Анна Бохолдина поделилась, что в больнице пришла с маленьким ребенком и 17-летним сыном, у юноши тяжелое заболевание. Женщина подчеркнула, что хочет мирной жизни, чтобы у детей было достойное будущее с образованием и социальными гарантиями.

«Ребенку пособие нужно, ему нужны лекарства. В марте я лекарства на него не получила. Я работала менеджером, пока нету работы, помогаю в больнице», — рассказала она.

Дмитрий Тищенко рассказал, что его восьмилетний сын не успел закончить третий класс, сейчас он вместе с мальчиком также находится в больнице.

«Мы сюда перебрались, дали помещение. Он должен был вот третий класс закончить, но мы закончим», — поделился мужчина.

Пожилым людям, которые живут сейчас здесь, помогают волонтеры, а на первом этаже врачи продолжают прием пациентов.

Ранее в этот день Алексей Полторанин пообщался с жителем Мариуполя, который рассказал, что украинские националисты целенаправленно обстреливали дома мирных жителей, а также объекты социальной инфраструктуры.

Также в субботу в распоряжении «Известий» появились кадры восстановления Мариуполя, снятые при помощи коптера. Корреспондент Алексей Полторанин сообщил, что город возвращается к привычной жизни.

Продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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