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Politico: Германия поддержала санкции в отношении поставок урана из России

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Германия поддержала идею ввести запрет на поставки урана из России. Об этом в пятницу, 29 апреля, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов Европейского союза.

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«Посол Германии в среду объявил о новой позиции Берлина, заявив, что они не только согласны с нефтяными санкциями, но и активно поддерживают поэтапный отказ от нефти, а не просто ограничение цен, а также запрет на российский уран», — сказал дипломат ЕС.

Отмечается, что эта тема обсуждалась в начале недели, инициаторами новых санкций выступили Польша и страны Балтии.

Накануне глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea, партнер российского «Газпрома» Марио Мерен заявил о том, что с Россией невозможно продолжать вести бизнес, так как она пересекла «красные линии» в партнерских отношениях с европейскими компаниями.

Он пояснил, что начало российской спецоперации по защите Донбасса стало «окончанием эры долгого и интенсивного экономического сотрудничества для Германии и России».

Мерен также подчеркнул, что заменить российский газ вполне возможно. При этом он отметил, что этот процесс будет небыстрым.

Ранее, 25 апреля, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков выразил мнение, что Германия больше других стран ЕС зависит от российского газа.

Он отметил, что страна также получает газ из Норвегии и Нидерландов, однако подчеркнул, что этих объемов недостаточно, чтобы одномоментно отказаться от российского газа.

До этого, 18 апреля, сообщалось, что немецкие профсоюзы призвали власти выступить против незамедлительного отказа ЕС от импорта российского газа, указав, что такой шаг приведет к закрытию заводов и потере рабочих мест.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите мирного населения Донбасса. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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