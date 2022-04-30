Прямой эфир
Сюжет:

Пенсионерка из Мариуполя рассказала о действиях фашистов в годы ВОВ

Пережившая ВОВ жительница Мариуполя рассказала, что фашисты кормили ее отца опилками
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пенсионерка из Мариуполя Раиса Борисовна, семью которой Великая Отечественная война застала в Мариуполе в разгар отпуска, рассказала «Известиям» о своем отце, который впоследствии оборонял Севастополь.

«Мы чапаевцы — 25-я Чапаевская дивизия. В Севастополе, когда были ужасные бои <…> кто партийные билеты рвал, в землю закапывал, в море выкидывал. Мой папа ничего этого не делал, он попал в плен со всеми своими партийными документами. Когда их пленили, он не сдался», — рассказывает пенсионерка.

Мы за ценой не постоим: русские жители Латвии протестуют против «отмены» 9 мая
В Прибалтике продолжают бороться с памятью о победе над фашизмом

По словам женщины, ее отец с самого первого дня войны ушел на фронт и сразу попал в Черноморский флот. Она отметила, что его 21 сутки держали в карцере стоя, а фашисты сыпали ему на лицо опилки.

«Выжил, вернулся с орденами в семью. И даже еще после войны мой меньший брат родился», — рассказывает Раиса Борисовна.

Историю своей семьи Раиса Борисовна рассказала, когда российские военнослужащие передавали ей гуманитарную помощь.

Ранее, 22 апреля, сообщалось, что Министерство обороны РФ запустило мультимедийный исторический портал «Мариуполь. Освобождение», который посвящен одному из самых важных эпизодов донбасской операции 1943 года.

На портале опубликована информация о том, как проходили бои за Мариуполь, имена героев и подразделений, овеявших себя славой в борьбе с фашизмом.

20 апреля заместитель мэра Мариуполя Виктория Калачева сообщила, что 9 Мая в городе пройдет акция «Бессмертный полк». Калачева также отметила, что мариупольцы очень ждут это мероприятие.

В этом году в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы в Великой Отечественной войне, которая состоялась 9 мая 1945 года. В этот день в городах России проходят военные парады, в которых участвуют лучшие образцы российского вооружения. Главный из них традиционно организовывают на Красной площади. Техника проезжает по брусчатке в присутствии гостей, среди которых фронтовики, участвовавшие в войне.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что праздничный военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 мая. Шествие «Бессмертного полка» также пройдет в традиционном формате. При этом в Кремле пока не располагают информацией, будут ли участвовать в параде Победы военные Донецкой и Луганской народных республик, а также участники спецоперации по защите Донбасса.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022