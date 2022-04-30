Пенсионерка из Мариуполя рассказала о действиях фашистов в годы ВОВ

Пенсионерка из Мариуполя Раиса Борисовна, семью которой Великая Отечественная война застала в Мариуполе в разгар отпуска, рассказала «Известиям» о своем отце, который впоследствии оборонял Севастополь.

«Мы чапаевцы — 25-я Чапаевская дивизия. В Севастополе, когда были ужасные бои <…> кто партийные билеты рвал, в землю закапывал, в море выкидывал. Мой папа ничего этого не делал, он попал в плен со всеми своими партийными документами. Когда их пленили, он не сдался», — рассказывает пенсионерка.

По словам женщины, ее отец с самого первого дня войны ушел на фронт и сразу попал в Черноморский флот. Она отметила, что его 21 сутки держали в карцере стоя, а фашисты сыпали ему на лицо опилки.

«Выжил, вернулся с орденами в семью. И даже еще после войны мой меньший брат родился», — рассказывает Раиса Борисовна.

Историю своей семьи Раиса Борисовна рассказала, когда российские военнослужащие передавали ей гуманитарную помощь.

Ранее, 22 апреля, сообщалось, что Министерство обороны РФ запустило мультимедийный исторический портал «Мариуполь. Освобождение», который посвящен одному из самых важных эпизодов донбасской операции 1943 года.

На портале опубликована информация о том, как проходили бои за Мариуполь, имена героев и подразделений, овеявших себя славой в борьбе с фашизмом.

20 апреля заместитель мэра Мариуполя Виктория Калачева сообщила, что 9 Мая в городе пройдет акция «Бессмертный полк». Калачева также отметила, что мариупольцы очень ждут это мероприятие.

В этом году в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы в Великой Отечественной войне, которая состоялась 9 мая 1945 года. В этот день в городах России проходят военные парады, в которых участвуют лучшие образцы российского вооружения. Главный из них традиционно организовывают на Красной площади. Техника проезжает по брусчатке в присутствии гостей, среди которых фронтовики, участвовавшие в войне.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что праздничный военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 мая. Шествие «Бессмертного полка» также пройдет в традиционном формате. При этом в Кремле пока не располагают информацией, будут ли участвовать в параде Победы военные Донецкой и Луганской народных республик, а также участники спецоперации по защите Донбасса.