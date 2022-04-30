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Антонов назвал заявления Пентагона в адрес России оскорбительными

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Заявления пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в адрес России оскорбительны и неприемлемы. Об этом 30 апреля заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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«Считаем высказывания Дж. Кирби в адрес России оскорбительными и неприемлемыми. Вызывает удивление, что настолько провокационные тезисы идут от бывшего военного, который прекрасно отдает себе отчет в значимости слова», — приводятся слова Антонова на странице российского диппредставительства в Telegram.

Как заметил российский дипломат, официальные лица РФ «никогда не позволяли себе подобных высказываний в отношении руководства Соединенных Штатов Америки». По его словам, в США стало нормой, что чиновники администрации основывают свои суждения на лжи украинских властей.

При этом, как считает посол, в Белом доме не хотят замечать «бесчисленных преступлений киевского режима».

Судя по тому, считает он, что Вашингтон продолжает поставлять Украине оружие, американские власти, по всей видимости, не заинтересованы в прекращении огня.

«Главное для Дж. Кирби и ему подобных — чтобы американский военно-промышленный комплекс получал дополнительные доходы, очищая свои склады от устаревшего оружия. Дж. Кирби потерял достоинство американского офицера, опустившись до площадных оскорблений. Ему должно быть стыдно, за то, что запятнал честь своего мундира», — заключил посол РФ в Вашингтоне.

Накануне пресс-секретарь Пентагона позволил себе ряд эмоциональных высказываний, говоря о проводимой Россией спецоперации, а затем и вовсе был вынужден взять кратковременную паузу, чтобы совладать с охватившими его чувствами. В частности он заявил, что «трудно смотреть на кадры с поля боя и представить, что так поступил бы любой здравомыслящий, серьезный и зрелый руководитель».

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