Лавров: спецоперация на Украине завершится, когда будут достигнуты все цели

В ходе интервью телеканалу Al Arabiya глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что спецоперация России по защите Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) завершится, когда все заданные Москвой цели будут достигнуты. Его слова опубликованы 29 апреля на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Наша цель защитить эти две республики (ДНР и ЛНР. — Ред.). Она (спецоперация. — Ред.) будет завершена, как только цели, которые я уже описал Вам, будут реализованы и достигнуты», — сказал глава Лавров в ответ на вопрос журналиста о том, закончится ли спецоперация к 9 мая.

При этом он отказался обсуждать военные средства для осуществления данных целей, однако подчеркнул важность достижения указанных целей спецоперации на фоне постоянно проводимых украинской стороной провокаций.

Кроме того, министр иностранных дел ответил на вопрос касаемо отношения России к санкциям со стороны Запада, заявив, что для российской стороны введение ограничительных мер не стало неожиданностью.

28 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отмена санкций против России возможна только при условии прекращения спецоперации. Однако он не указал на тот факт, необходимо ли российской стороне для достижения цели снятия санкционных мер полностью вывести свои войска с территории Украины, он предпочел не отвечать напрямую.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия Украине. По ее словам данные поставки имеют предназначение продолжать кровопролитие, они усугубляют ситуацию в регионе.

26 апреля в статье для газеты The New York Times пишет журналист Дэвид Сангер написал, что высказывание министра обороны США Ллойда Остина о намерении американской стороны ослабить Россию свидетельствует о том, что Вашингтон готовится к длительному противостоянию с Москвой. В начале спецоперации в Донбассе президент США Джо Байден настаивал на том, что не хочет превращать все в состязание между Соединенными Штатами и РФ, однако постепенно «границы размылись», увеличилось число санкций, учточнил он.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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