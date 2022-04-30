Дачников предупредили о штрафах за поджег прошлогодней травы

Россияне, которые решат в майские праздники отправиться на дачу, должны иметь в виду, что за некоторые действия их может ждать административная и уголовная ответственность. Об этом в интервью радио Sputnik заявил 30 апреля директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев.

В частности, по его словам, за попытки сжечь прошлогоднюю траву грозит штраф до 500 тыс. рублей.

«Весной просыхают луга и поля, и дачники начинают пал травы. Поджигать весной траву нельзя, потому что это ухудшает состояние плодородного слоя земли, убивает всех насекомых и всех грызунов, а также представляет огромную пожарную опасность. Нужно напомнить всем гражданам, что сжигание сухой травы – это нарушение правил противопожарного режима», — напомнил Мезенцев.

Специалист также пояснил, что за поджег травы дачника могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. рублей, но если в результате пала травы сгорел лес, за это может уже грозить уголовное наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей или даже лишения свободы. Если сгорел соседский забор и баня, то за это тоже придется заплатить.

Помимо этого, добавил Мезенцев, россиян могут оштрафовать за попытку отмыть на дачном участке личный автомобиль от зимних реагентов.

«Еще есть любители весной приехать на дачу, чтобы помыть машину. Мойка машин регулируется региональным законодательством, в каждом субъекте правила свои. Например, в Москве и Московской области мыть машину можно только в специальных местах», — уточнил эксперт.

По его словам, все химические вещества вроде масла, бензина и остатков зимних реагентов от машин будут попадать в почву.

Штраф за такие действия может достигать 5 тыс. рублей в столичном регионе.

Ранее, 29 апреля, доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков рассказал, что приготовление шашлыка на углях может привести к серьезным проблемам со здоровьем из-за канцерогенов дыма, которые образуются при сгорании жира. Чтобы уменьшить количество канцерогенного дыма и копоти, Хомяков порекомендовал вместо углей использовать дрова и отказаться от бензино-содержащих смесей для разведения костра.

В этот же день президент национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности Сергей Серегин рассказал «Известиям», где можно готовить шашлык и как избежать штрафов за его приготовление в неположенном месте. Готовить шашлыки нельзя в парках, лесах и местах, где нет специально оборудованных площадок, а также где может находиться сухостой. Иначе нарушителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей или уголовная ответственность, в случае если по его вине произойдет пожар.