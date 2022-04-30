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Полиция опровергла слова Зеленского о братской могиле с 900 телами

Полиция Киева опровергла «оговорку» Зеленского о «братской могиле» с 900 телами
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Представитель полиции Киева Ирина Прянишникова в интервью украинским СМИ в пятницу, 29 апреля, опровергла заявление президента Украины о якобы найденной в Киевской области «братской могиле» с 900 телами мирных жителей.

Спецоперация в Донбассе 29 апреля. Текстовая трансляция
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По ее словам, глава государства «оговорился», и таких сведений у правоохранительных органов нет. Она предположила, что украинский лидер имел в виду общую статистику по погибшим.

Ранее в этот день Зеленский сообщил польским СМИ о еще одном массовом захоронении с приблизительно 900 гражданскими в Киевской области.

При этом пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил агентству УНИАН, что 900 человек — это общее количество погибших на территориях области.

«Президент интонационно не отделил два тезиса. Первый — сегодня возле Бучи действительно нашли новую братскую могилу, сейчас ее исследуют», — сказал он.

Второй же тезис, как отметил Никифоров, состоял в том, что 900 — это приблизительное количество тел, найденное в той местности.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на территории Украины находятся порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран.

Ранее, 17 апреля, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что за всё время проведения спецоперации на Украине российские Вооруженные силы уничтожили 1035 иностранных наемников. По информации оборонного ведомства, еще 912 наемных бойцов сбежали.

До этого, 16 апреля, сообщалось, что безвозвратные потери армии Украины, нацгвардии, а также наемников составляют 23 367 человек.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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