Лавров заявил об обсуждении темы отмены санкций на переговорах с Киевом

На переговорах Россия и Украина, помимо безъядерного статуса Киева и денацификации, обсуждают вопросы отмены санкций. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью агентству «Синьхуа».

При этом он подчеркнул, что РФ продолжит адекватно реагировать на санкции, поддерживая устойчивость экономики, руководствуясь интересами отечественного бизнеса и всего населения.

«Уверен в том, что мы перенастроим экономику и обезопасим себя от возможных нелегитимных враждебных действий оппонентов в будущем», — сказал он.

Как сообщил министр, Россия в качестве реакции на санкционные ограничения сфокусирует свои усилия на уходе от доллара, замещении импорта и укреплении технологической самостоятельности.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва намерена добросовестно исполнять контрактные обязательства по экспорту энергоносителей, удобрений, сельскохозяйственной продукции.

Также Лавров отметил, что спецоперация России по защите Донбасса вносит вклад в освобождение мира от неоколониального гнета Запада.

«Очевидно, что потуги коллективного Запада препятствовать естественному ходу истории, решать свои проблемы за счет других обречены. Сегодняшний мир имеет несколько центров принятия решений, он многополярен. Мы видим, как динамично развиваются государства Азии, Африки, Латинской Америки. У всех появляется реальная свобода выбора, в том числе путей развития и участия в интеграционных проектах», — пояснил он.

Кроме того, он указал на то, что Запад готов поставить под угрозу энергетическую и продовольственную безопасность целых регионов мира за счет санкций против России. Лавров подчеркнул, что иначе он не может объяснить этот «безудержный маховик антироссийских санкций».

Ранее, 26 апреля, замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что санкционное давление на Россию основано на лжи и лицемерии.

Накануне Лавров сообщил, что НАТО вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину.

До этого, 17 апреля, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила мнение о том, что дефолт в России — вопрос времени. По ее словам, санкции всё глубже въедаются в российскую экономику.

Санкции Запада последовали после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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