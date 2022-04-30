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Российские БТР через громкоговорители призывают ВСУ сдаться в плен

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В ходе спецоперации по защите населения Донбасса российские БТР с громкоговорителем выполняют агитационную работу, они призывают Вооруженные силы Украины и нацформирования сдаться в плен. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Журналист отметил, что такой БТР всегда находится на передовой и выполняет миротворческую функцию, призывая противника к миру.

Сообщение с призывами сдаться в плен звучат из громкоговорителя как на русском, так и на украинском языках. При этом оператор, он же диктор, который находится в кабине, самостоятельно выбирает способ голосового оповещения — с микрофона или магнитофона.

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«На БТР установлен громкоговоритель дальность 5 км. Не услышать невозможно. Многие прислушиваются к словам. И сами идут на мировую. Члены экипажа всегда держат обещание и никогда не стреляют первыми», — рассказал корреспондент.

По словам водителя-оператора, случаи, когда украинские боевики принимали предложение сдаться, прозвучавшее из громкоговорителя, есть. При этом немало случаев, когда военные ВСУ обстреливают такие миротворческие БТР, поскольку запуганы российским пленом своими командирами.

13 апреля, сообщалось, что более тысячи морских пехотинцев ВСУ сдались в плен в Мариуполе. Отмечалось, что среди них есть много раненых — около 300 человек.

4 апреля Минобороны РФ заявило о сохранении жизни украинским военным и наемникам, которые решат сложить оружие и покинуть Мариуполь.

В конце марта «Известия» опубликовали видеоролик с рассказом сдавшегося в плен украинского военнослужащего о том, что после получения им ранения сослуживцы бросили его. Как уточнил мужчина, после того как он получил ранение, ВСУ пообещали эвакуацию, за два дня она так и не произошла, и мужчина решил сдаться в плен.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о независимости республик. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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