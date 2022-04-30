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Минобороны показало кадры запуска ракеты «Ангара-1.2» с Плесецка

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Боевой расчет Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк в Архангельской области осуществил пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. В субботу, 30 апреля, ведомство показало кадры запуска.

Отмечается, что старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

Уже через две минуты после старта наземные средства управления Главного испытательного космического центра им. Титова приняли «Ангар-1.2» на сопровождение.

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По данным ведомства, космический аппарат в расчетное время был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.

Уточняется, что офицеры Центра контроля космического пространства внесли информацию о нем в Главный каталог космических объектов российской Системы контроля космического пространства (ГККО СККП), а также приступили к анализу и обработке информации о новом космическом объекте.

Как сообщили в Минобороны, всего в обеспечении запуска космического аппарата было задействовано более 30 наземных измерительных средств и свыше 50 боевых расчетов 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения.

Вечером 29 апреля легкая ракета «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны РФ стартовала с Плесецка в Архангельской области.

Позже стало известно, что спутник, запущенный легкой ракетой «Ангара-1.2», был выведен на целевую орбиту.

Как отметил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, «Ангара-1.2» успешно прошла испытание. Он также напомнил, что в декабре 2023 года панируется взлет такой же ракеты с нового стартового комплекса космодрома Восточный.

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей. Универсальные ракетные блоки «Ангары» изготавливаются на омском ПО «Полет» (входит в Центр им. М.В. Хруничева госкорпорации «Роскосмос»). Если пуск легкой ракеты до этого состоялся лишь один раз, то пуски тяжелой «Ангары» проходили уже трижды — 23 декабря 2014 года, 14 декабря 2020 года и 27 декабря 2021 года с космодрома Плесецк.

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