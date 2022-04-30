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Bloomberg узнал о намерении США «переманить» специалистов из России

Bloomberg: США рассчитывают «переманить» специалистов из России, смягчив визовые требования
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Белый дом может смягчить визовую политику для въезда в страну высокообразованных россиян, которые могли бы работать в США. Об этом сообщило в пятницу, 29 апреля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По данным издания, власти Соединенных Штатов якобы намерены таким образом лишить российское руководство специалистов в области науки, технологий, инженерии и математики.

Для этого администрация американского лидера Джо Байдена запросила у конгресса разрешение отменить для российских специалистов–соискателей рабочей визы в США требование подтверждения трудоустройства. Как поясняет Bloomberg, эта инициатива была включена в запрос на выделение дополнительных средств на помощь Украине, направленный законодателям накануне, 28 апреля.

В частности, в Белом доме рассчитывают переманить на работу у себя магистров и обладателей ученой степени с опытом работы в области полупроводников, космических технологий, кибербезопасности, перспективных технологий и компьютерных систем, ядерных технологий, искусственного интеллекта, разработки ракетных двигателей и других сферах.

Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме сообщил агентству, что все механизмы по привлечению специалистов в США направлены на «ослабление высокотехнологичных ресурсов РФ».

19 марта опрос сервиса «Работа.ру» также выявил, что большая часть сменивших профессию россиян, которые занимаются активным поиском новой работы, хотят получить трудоустройство в сфере IT-технологий. Об этом заявили 12% соискателей.

15 марта эксперты Университета-2035 рассказали о наиболее востребованных специалистах в будущем. Отмечается, что в условиях западных санкций и импортозамещения в ближайшие годы на российском рынке труда будут нужны специалисты в сфере IT-технологий, пищевого производства, логистики, строительства, радиоэлектроники и фармацевтики.

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