Лавров заявил, что спецоперация на Украине завершится при достижении заданных целей

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что спецоперация России будет завершена, как только будут достигнуты ее цели, одна из которых — защита Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Соответствующее заявление он сделал 29 апреля, отвечая на вопрос ведущего телеканала Al Arabiya.

«Наша цель защитить эти две республики (ДНР и ЛНР — Ред.). Она (спецоперация — Ред.) будет завершена, как только цели, которые я уже описал Вам, будут реализованы и достигнуты», — сказал глава российского МИД.

Лавров уточнил, что эти обе республики были под ударами украинского режима в течение восьми лет, при этом никогда не нападали на другую часть Украины.

Кроме того, глава МИД РФ в интервью заявил, что Россия никогда не привлекала иностранных наемников для участия в спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Также в этот день Лавров заявил, что Россия и Украина могли бы уже достичь значительных результатов на переговорах, если бы Киев не поменял позицию по указаниям США и Великобритании. По его словам, сейчас России необходимо понимать степень последовательности Украины.

До этого, 22 апреля, глава МИД РФ сообщил, что переговоры российской и украинской сторон застопорились, Москва не получила ответа Киева на свои предложения по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, он добавил, что заявления представителей Киева наводят на мысль о том, что им не нужны переговоры с Москвой.

12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что цели специальной операции по защите Донбасса будут достигнуты. Главной задачей он назвал помощь людям Донбасса.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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