Прямой эфир
Культура
Лондонский Биг-Бен полностью заработал после пятилетней реставрации
Спорт
Вильданов напомнил проигравшему ему Щербакову о пари на полмиллиона
Мир
Мишустин разрешил платить пенсии в рублях живущим за границей россиянам
Мир
Politico узнало о согласии Германии на запрет импорта российского урана
Мир
Производитель нефтегазового оборудования NOV прекратил инвестиции в РФ
Происшествия
Со стороны границы с Украиной в Белгороде слышны звуки взрывов
Мир
Самолет Шольца пересек Северный полюс для облета России
Мир
Немецкий концерн Uniper продолжит оплачивать российский газ в евро
Общество
Суд арестовал виновника ДТП на Мытной улице в Москве
Происшествия
В Зеленограде пять пассажиров автобуса пострадали в результате ДТП
Общество
Юрист назвал условия работы в выходные дни
Сюжет:

Лавров заявил, что спецоперация на Украине завершится при достижении заданных целей

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что спецоперация России будет завершена, как только будут достигнуты ее цели, одна из которых — защита Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Соответствующее заявление он сделал 29 апреля, отвечая на вопрос ведущего телеканала Al Arabiya.

«Жить можно — мы просидели 42 дня в подвале. Только жалко папу»
Как Мариуполь возвращается к мирной жизни

«Наша цель защитить эти две республики (ДНР и ЛНР — Ред.). Она (спецоперация — Ред.) будет завершена, как только цели, которые я уже описал Вам, будут реализованы и достигнуты», сказал глава российского МИД.

Лавров уточнил, что эти обе республики были под ударами украинского режима в течение восьми лет, при этом никогда не нападали на другую часть Украины.

Кроме того, глава МИД РФ в интервью заявил, что Россия никогда не привлекала иностранных наемников для участия в спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Также в этот день Лавров заявил, что Россия и Украина могли бы уже достичь значительных результатов на переговорах, если бы Киев не поменял позицию по указаниям США и Великобритании. По его словам, сейчас России необходимо понимать степень последовательности Украины.

До этого, 22 апреля, глава МИД РФ сообщил, что переговоры российской и украинской сторон застопорились, Москва не получила ответа Киева на свои предложения по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, он добавил, что заявления представителей Киева наводят на мысль о том, что им не нужны переговоры с Москвой.

12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что цели специальной операции по защите Донбасса будут достигнуты. Главной задачей он назвал помощь людям Донбасса.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022