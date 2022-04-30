Лавров обвинил НАТО в попытках помешать соглашению Украины и России

Североатлантический альянс (НАТО) делает все, чтобы помешать завершению спецоперации России по защите Донбасса путем политических договоренностей. Об этом 30 апреля заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью информационному агентству Синьхуа.

«Сейчас мы являемся свидетелями проявления классических двойных стандартов и лицемерия западного истеблишмента. Публично выражая поддержку киевскому режиму, страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению операции путем достижения политических договоренностей», —сказал министр.

Он добавил, что на Украину через Польшу и другие страны НАТО нескончаемым потоком идут различные вооружения. Все это делается под предлогом «борьбы с вторжением». На самом деле, по его словам, США и ЕС намерены воевать с Россией «до последнего украинца», им абсолютно безразлична судьба Украины как самостоятельного субъекта международных отношений.

Глава российского МИД подчеркнул, что США и НАТО должны перестать поставлять Киеву оружие и боеприпасы, если они действительно заинтересованы в урегулировании украинского кризиса.

Как заверил Лавров, Россия выступает за продолжение переговоров с Украиной, однако им препятствуют подстрекательские действия западных стран.

«Они (западные страны — Ред.) фактически побуждают его «воевать до последнего украинца», накачивая страну вооружениями и направляя туда наемников. Отмечу, что украинские спецслужбы устроили при помощи западников грубую кровавую провокацию в Буче, в том числе чтобы осложнить переговорный процесс. Убежден, что достигнуть договоренностей можно будет только тогда, когда в Киеве начнут руководствоваться интересами украинского народа, а не «советчиков издалека», — добавил он.

Москва призывает Киев прекратить провокации, в том числе в информационном поле, продолжил дипломат.

Лавров также прокомментировал ход спецоперации по защите Донбасса. По его словам, российские военные делают все возможное, чтобы избежать жертв среди мирного населения при проведении спецоперации, уточнил глава МИД РФ.

«Специальная военная операция идет по плану. В ее рамках российские военнослужащие делают все от них зависящее, чтобы избежать потерь среди мирного населения. Удары наносятся высокоточным оружием, прежде всего по объектам военной инфраструктуры и местам сосредоточения бронетехники. В отличие от украинской армии и националистических вооруженных формирований, использующих население в качестве живого щита, российская армия оказывает местному населению всевозможную помощь и поддержку», — подчеркнул глава МИД РФ.

По словам Лаврова, с территории Украины ежедневно открываются гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях для эвакуации жителей, однако киевский режим требует не выпускать мирных граждан.

«Тем не менее многим удается выбраться при содействии военнослужащих России, ДНР и ЛНР. За время специальной военной операции на «горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию поступили обращения о содействии в эвакуации в Россию 2,8 миллиона человек, из которых 16 тысяч – иностранные граждане и сотрудники международных миссий ООН и ОБСЕ», — сказал Лавров.

Министр уточнил, что всего эвакуированы с Украины, из ДНР и ЛНР 1,02 млн человек, из которых свыше 120 тыс. граждан третьих стран, в том числе более 300 граждан Китая.

28 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что тенденция по накачиванию вооружением стран угрожает безопасности континента.

Накануне глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала страны Запада начать поставлять Киеву танки и самолеты. По ее словам, государства должны удвоить поддержку Украины.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставляемое Украине оружие может попасть к террористам, так же как это произошло с поставками оружия «оппозиции» в Сирии.

Ранее, 27 апреля, Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия, и подчеркнула, что такие действия приводят к гибели людей. При этом она отметила, что страны продолжают зарабатывать на таких поставках.

Следственный комитет РФ заявил, что вооружение на Украину поставляют 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. При этом ряд государств принимали активное участие в подготовке украинской армии.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик к Москве с просьбой о помощи, последующее признание Россией независимости республик.

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