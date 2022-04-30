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Лавров высказался о восстановлении родственной связи русских и украинцев

Лавров считает, что родственные связи русских и украинцев обязательно будут восстановлены
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Родственные узы русских и украинцев обязательно будут восстановлены. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

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«Несмотря на антироссийский курс нынешнего руководства [Украины], помним многовековую историю всеохватных культурных, духовных, экономических, да и просто родственных связей русских и украинцев. Эти узы мы обязательно восстановим», — сказал он в интервью агентству Синьхуа.

Говоря о российско-украинских отношениях, глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что РФ заинтересована в мирной, свободной, нейтральной, благополучной и дружественной Украине.

Накануне Лавров сообщил, что спецоперация по защите Донбасса будет завершена, как только будут достигнуты ее цели.

В этот же день глава МИД сообщил, что Россия и Украина могли бы уже достичь значительных результатов на переговорах, если бы Киев не поменял позицию по указаниям США и Великобритании.

Ранее, 4 марта, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что Россию и Украину вновь свяжут узы дружбы и сотрудничества после «освобождения от киевского режима».

За день до этого президент России Владимир Путин заявил, что русские и украинцы — один народ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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