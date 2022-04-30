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Синоптики рассказали о погоде в Москве 30 апреля

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В субботу, 30 апреля, в Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Гидрометцентра России.

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Днем в столице температура воздуха составит +8…+10 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -1 градуса.

Также днем ожидается ветер северо-западный со скоростью 6–11 м/с, ночью — ветер такого же направления со скоростью 3–8 м/с.

Атмосферное давление составит 753–754 мм ртутного столба.

В четверг, 28 апреля, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в выходные дни будет прохладно. В первый день мая погода будет ниже климатической нормы на пять градусов, добавила она.

Ранее в тот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в Москве и Подмосковье первого мая будет достаточно прохладно, на второе число заморозков уже не ожидается, дневная температура по-прежнему не слишком высокая.

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