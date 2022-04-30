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Индийские пограничники сбили залетевший со стороны Пакистана беспилотник

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Пограничные силы Индии сбили беспилотный летательный аппарат, который залетел в индийское воздушное пространство со стороны Пакистана. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщает телеканал NDTV.

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Отмечается, что БПЛА попытался попасть через границу в индийский штат Пенджаб недалеко от города Амритсара, однако был замечен и уничтожен.

По данным представителя пограничников, индийские военнослужащие обнаружили обломки беспилотника китайского производства DJI Matrice-300.

Ранее, 24 марта, сообщалось, что на севере Индии не менее семи человек получили ранения в результате взрыва гранаты, брошенной террористами.

Атака произошла в городе Сринагар, в административном центре индийской союзной территории Джамму и Кашмир вечером 23 марта.

Уточнялось, что нападение было совершено экстремистами вскоре после того, как полицейские арестовали в этом городе четырех вооруженных боевиков пропакистанской террористической группировки «Лашкар-э-тайба». Ранения получили пять полицейских, один военнослужащий и один мирный житель. Всех пострадавших госпитализировали в медучреждения.

5 августа 2019 верхняя палата парламента Индии одобрила законопроект об отмене особого статуса, закрепленного в 370-й статье конституции для индийского штата Джамму и Кашмир. Документ, внесенный на рассмотрение министром внутренних дел Амитом Шахом, был подписан президентом.

Тогда часть жителей Джамму и Кашмира не поддержали решение властей, требуя сохранения прежних привилегий. Против выступил и Пакистан, который контролирует часть Кашмира.

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