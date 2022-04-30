Рогозин сообщил об успешном испытании ракеты «Ангара-1.2»

Легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» успешно прошла испытание. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин после того, как она вывела орбиту спутник в интересах Минобороны РФ.

«Изящная, легкая «Ангара» нас не подвела и успешно прошла испытание», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, он напомнил, что именно легкая «Ангара» первой взлетит с нового стартового комплекса космодрома Восточный в декабре 2023 года.

Накануне вечером ракета «Ангара-1.2» со спутником в интересах МО РФ стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. В 22:58 мск «Ангара-1.2» принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова Космических войск ВКС, уточнили в оборонном ведомстве.

25 апреля Дмитрий Рогозин отметил, что с космодрома Восточный откроется вторая очередь испытаний. Легкая «Ангара-1.2ПП» стартовала пока единственный раз в июле 2014 года с космодрома Плесецк, уточнил он.

25 января глава «Роскосмоса» сообщил, что корпорация прорабатывает возможность создания версии ракеты «Ангара» с возвращаемым пакетом из пяти блоков первой ступени. По его словам, такая возможность может появиться, когда у разработчиков будут в распоряжении кислородно-водородные двигатели, которые будут обладать достаточным запасом энергии.

Основным заказчиком «Ангары» является Министерство обороны России. 28 декабря 2021 года военное ведомство РФ опубликовало видеозапись запуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк. Пуск прошел в штатном режиме.

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей. Универсальные ракетные блоки «Ангары» изготавливаются на омском ПО «Полет» (входит в Центр им. М.В. Хруничева госкорпорации «Роскосмос»). Если пуск легкой ракеты до этого состоялся лишь один раз, то пуски тяжелой «Ангары» проходили уже трижды — 23 декабря 2014 года, 14 декабря 2020 года и 27 декабря 2021 года с космодрома Плесецк.