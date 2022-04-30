Вильданов напомнил проигравшему ему Щербакову о пари на полмиллиона

Боксер Денис Большой Папа Вильданов напомнил проигравшему ему Максу Топору Щербакову о заключенном между ними пари на 500 тыс. рублей перед реваншем на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«О, точно. Он же мне теперь денег должен. Сейчас пойду искать его, номер карты, цифры дам ему, 500 тыс. пусть перекидывает. Он сам предложил, негодяй, пусть теперь раскошеливается», — сказал он.

Кроме того, Вильданов прокомментировал поединок, отметив, что его соперник не симулировал и действительно находился в нокауте.

«Я его кидал со всей массой, и он ринулся вперед, и прямо вот столкновение этих инерций. Я думаю, ему очень неприятно было», — заявил боксер.

Вечером 29 апреля Вильданов нокаутировал в бое-реванше Макса Топора Щербакова на 49-й секунде поединка. Сразу после первого удара гонга Вильданов набросился на своего соперника и повалил его с ног. После первого нокдауна Топор встал. Но через мгновения Большой Папа провел атаку в голову и нокаутировал Топора.

Боксеры поспорили на полмиллиона рублей 23 апреля. Тогда Макс Топор заявил Большому Папе, что только из уважения к нему согласился на реванш, добавив, что спор на 500 тыс. рублей тому, кто одержит победу, поможет поддержать азарт. Вильданов ответил согласием, однако обещал вычесть из 500 тыс. сумму на лечение.

28 апреля Вильданов и Щербаков устроили скандал во время взвешивания. Топор заявил, что будет делать сопернику антицеллюлитный массаж, так как «недаром же он весит почти 200 кг». На что Большой Папа ответил, что Топор его раздражает и он хочет «бить его скорее, хоть сейчас».

Кроме того, Щербаков бросил пачку пельменей в своего оппонента Вильданова. После того как Топор кинул пельмени в противника, Большой Папа толкнул его так, что тот упал, слетев со сцены.