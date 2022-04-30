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Первые мирные жители начали выходить с территории «Азовстали»

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Первые мирные жители 29 апреля вышли по гуманитарному коридору с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

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Покинуть комбинат смогла семья Савиных – отец, мать и дочь.

Семейная пара с 11-летним ребенком рассказала «Известиям», что находилась в бомбоубежище с 8 марта по 28 апреля. По их словам, в бункере рядом с ними находился четырехмесячный младенец.

Муж проработал на «Азовстали» мастером около 20 лет, а супруга — почти 15, переводчиком. На заводе укрылись, когда их район начали обстреливать.

Как рассказал Михаил Савин, впервые представители «Азова» появились на территории комбината 10 марта. Приехали впятером на небольшом фургоне. По мнению Натальи, их сразу заинтересовала территория завода с бункерами и подземными ходами.

По ее словам, они обосновались и использовали мирных граждан в качестве прикрытия, не разрешая им эвакуироваться. О том, что можно эвакуироваться по гумкоридору семейная пара узнала по радио.

Ранее в этот же день боец сил Донецкой Народной Республики (ДНР) с позывным «Зверь» рассказал, что украинские военные не выпускают мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. «Зверь» предположил, что у противника кончаются вода и медикаменты. Он также добавил, что не знает, почему с территории завода не выпускают мирных жителей с детьми.

Тогда же глава республики Денис Пушилин выразил надежду на скорое разрешение ситуации с «Азовсталью».

28 апреля после встречи президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем, сообщалось о начале планирования операции по эвакуации гражданских лиц с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

После этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к немедленным переговорам по эвакуации людей из «Азовстали».

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил слова Путина, что гражданские могут выйти и пойти в любую сторону, поэтому это не тема для переговоров.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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