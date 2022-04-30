Прямой эфир

Орлов эмоционально отреагировал на свое поражение в бое с Бабаниным

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евгений Орлов по прозвищу Молекула Ада эмоционально отреагировал на техническое поражение в бое с Максимом Бабаниным. Их поединок прошел в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в ночь на 30 апреля.

«Я очень злой, мой тренер выкинул полотенце», — сказал спортсмен.

По словам Орлова, его тактика заключалась в том, чтобы вымотать соперника. Он подчеркнул, что бой не нужно было останавливать.

«Чудинов готов драться с любым звездным боксером»
Наставник чемпиона мира по версии WBA Gold Виталий Сланов — о бое против Абдугофурова, кураже и убедительной простоте

Боец выразил уверенность в том, что после третьего раунда Бабанин бы уже не смог проявлять такую активность, поэтому Орлов мог бы спокойно «расстреливать его издалека».

Спортсмен признал, что получал удары от соперника, однако считает, что мог бы продолжать бой. Тренер же пояснил, что принял такое решение, чтобы сохранить бойца.

Ранее в этот день боксер Максим Бабанин одержал победу техническим поражением в третьем раунде в бое с Евгением Молекулой Ада Орловым.

Бабанин в начале третьего раунда стал яростно избивать противника. Секунданты выбросили в угол полотенце, после чего судья остановил бой.

29 апреля Бабанин заявил, что готов ко всему в поединке с Орловым. Он допустил, что может завершить поединок досрочно. Кроме того, спортсмен назвал Орлова опытным соперником. Он отметил, что финал боя может быть непредсказуемым.

Накануне сообщалось, что участники суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошли официальную церемонию взвешивания.

Первым вышел боец Евгений Орлов по прозвищу Молекула Ада. Цифры показали ровно 137 кг. Следом вышел его соперник — Максим Бабанин, который массой оказался меньше на 22 кг. Встреча двух соперников на одной сцене не обошлась без провокаций. Орлов сымитировал боевую готовность перед Бабаниным, подняв кулак перед его лицом.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022