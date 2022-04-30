Орлов эмоционально отреагировал на свое поражение в бое с Бабаниным

Евгений Орлов по прозвищу Молекула Ада эмоционально отреагировал на техническое поражение в бое с Максимом Бабаниным. Их поединок прошел в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в ночь на 30 апреля.

«Я очень злой, мой тренер выкинул полотенце», — сказал спортсмен.

По словам Орлова, его тактика заключалась в том, чтобы вымотать соперника. Он подчеркнул, что бой не нужно было останавливать.

Боец выразил уверенность в том, что после третьего раунда Бабанин бы уже не смог проявлять такую активность, поэтому Орлов мог бы спокойно «расстреливать его издалека».

Спортсмен признал, что получал удары от соперника, однако считает, что мог бы продолжать бой. Тренер же пояснил, что принял такое решение, чтобы сохранить бойца.

Ранее в этот день боксер Максим Бабанин одержал победу техническим поражением в третьем раунде в бое с Евгением Молекулой Ада Орловым.

Бабанин в начале третьего раунда стал яростно избивать противника. Секунданты выбросили в угол полотенце, после чего судья остановил бой.

29 апреля Бабанин заявил, что готов ко всему в поединке с Орловым. Он допустил, что может завершить поединок досрочно. Кроме того, спортсмен назвал Орлова опытным соперником. Он отметил, что финал боя может быть непредсказуемым.

Накануне сообщалось, что участники суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошли официальную церемонию взвешивания.

Первым вышел боец Евгений Орлов по прозвищу Молекула Ада. Цифры показали ровно 137 кг. Следом вышел его соперник — Максим Бабанин, который массой оказался меньше на 22 кг. Встреча двух соперников на одной сцене не обошлась без провокаций. Орлов сымитировал боевую готовность перед Бабаниным, подняв кулак перед его лицом.