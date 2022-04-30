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Четыре курсанта в Канаде погибли в результате ДТП

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По меньшей мере четыре курсанта Королевского военного колледжа Канады в Кингстоне (провинция Онтарио) погибли в результате ДТП на территории учебного заведения. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщила радиостанция Radio Canada International со ссылкой на заявление министерства национальной обороны Канады.

Отмечается, что инцидент произошел примерно в 02:00 по местному времени (09:00 мск). Поздно вечером в пятницу полицейские видели, как автомобиль, в котором находились кадеты, вытаскивали из воды.

Министерство национальной обороны и руководство колледжа выразили соболезнования родным и близким погибших.

«Первоочередной задачей Королевского военного колледжа Канады является обеспечение заботы и поддержки наших военно-морских и офицерских кадетов, сотрудников, преподавателей и семей», — подчеркнули в оборонном ведомстве Канады.

Уточняется, что национальная служба расследований канадских вооруженных сил ведет расследование случившегося.

Ранее, 25 апреля, сообщалось, что в Сахалинской области выясняются обстоятельства гибели людей, обнаруженных в затонувшем в устье реки Поронай автомобиле. Отмечалось, что иномарку подняли со дна в тот же день. Сотрудники экстренных служб обнаружили в салоне тела 30-летней женщины и 46-летнего мужчины.

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