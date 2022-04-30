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Французские фермеры вывалили навоз у супермаркетов в знак протеста

Фермеры во Франции вываливают навоз у дверей супермаркетов, протестуя против роста цен
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Во французском городе По около 450 фермеров на тракторах в четверг, 28 апреля, организовали демонстрации против роста цен. Они вывалили из грузовика кучу навоза около правительственного здания. Об этом сообщило издание Sudouest.fr.

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Отмечается, что фермеры прибыли в центр города из департамента Пиренеи-Атлантика. Организатором протеста стал профсоюз FDSEA 64.

Основными требованиями демонстрантов стали снижение стоимости кормов для животных и электроэнергии, которые напрямую влияют на фермерские хозяйства.

По словам манифестантов, план устойчивости, запущенный правительством для поддержки фермерских хозяйств, не охватывает фермы Пиренеи-Атлантики, поскольку он не соответствует его критериям.

В процессе протеста фермеры вывалили навоз перед правительственным зданием. Кадры с места событий очевидцы опубликовали в Сети. У здания местного правительства собралось несколько сотен человек.

Ранее, 27 апреля французского президента Эммануэля Макрона закидали помидорами во время поездки в муниципалитет Сержи в регион Иль-де-Франс. Это произошло после того, как 24 апреля во Франции прошел второй и заключительный тур выборов президента. По итогам подсчетов 100% бюллетеней Макрон набрал 58,54%.

После объявления результатов в стране начались манифестации. В Лионе на улицы вышло от 200 до 300 человек.

23 апреля сообщалось, что на фоне антироссийских санкций стремительно выросла стоимость авиабилетов во Франции. За год цены на авиаперелеты из Франции за границу выросли в среднем на 6,1%, а на перелеты в заморские территории страны — на 13,5%. В качестве причины компания Air France называет подорожание авиатоплива. В результате сегодня цена билета составляет около €1000 вместо €500.

9 апреля сторонники «желтых жилетов» уже устраивали акции протеста во французской столице. На них митингующие выступали против политики Макрона, приведшей к росту цен на большинство товаров и услуг.

Во Франции продолжают нарастать экономические проблемы на фоне антироссийских санкций, принятых странами Запада в связи с проводимой Россией спецоперацией по защите Донбасса. Серьезно растут цены на топливо, коммунальные услуги, продовольствие. Ситуация принимает настолько критический оборот, что на фоне усугубляющегося продовольственного кризиса Эммануэль Макрон заявил о возможном введении продуктовых чеков для поддержки малоимущих французов.

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