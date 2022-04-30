Байден назвал печальной новостью гибель на Украине наемника из США

Президент США Джо Байден в пятницу, 29 апреля, назвал «очень печальной» новость о гибели на Украине американского наемника Вилли Джозефа Кансела, служившего в частной военной компании (ЧВК).

«Это очень печально. У него остался маленький ребенок», — сказал он.

Ранее в этот день семья Кансела сообщила о его смерти. Известно, что молодой человек был отправлен на помощь украинским силовикам в первой половине марта. По словам его матери, Кансел записался на работу в ЧВК, помимо своей постоянной работы в качестве офицера исправительного учреждения в Теннеси, незадолго до того, как началась спецоперация РФ по защите Донбасса.

Жена ликвидированного на Украине 22-летнего американского наемника заявила, что он уехал, чтобы «помогать».

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на территории Украины находятся порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран.

17 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что за всё время проведения спецоперации на Украине российские Вооруженные силы уничтожили 1035 иностранных наемников. По информации оборонного ведомства, еще 912 наемных бойцов сбежали.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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